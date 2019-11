नई दिल्लीः प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों ने ज्यादातर रसोई घरों में स्वाद को फीका कर रखा है. कहीं कहीं तो यह हाल हो गया है कि लोगों ने खाने में प्याज पूरी तरह से बंद कर दिया है. अभी बाजार में प्याज 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं. इससे पहले यह लगभग 65 रुपए किलो मिल रही थी. माना जा रहा है कि प्याज अभी और ज्यादा लाल होगी और यह अब रुलाएगी भी ज्यादा. एक जानकारी के अनुसार प्याज के दाम 120 रुपये तक पहुंच सकते हैं.

प्याज के बढ़े दामों में रोक लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बैठक भी बुलाई. इस बैठक के बाद मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्याज के आयात को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से मदद ली जाएगी. पभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार ने प्याज के आयात को बढ़ावा दिया जाए.

Department of Consumer Affairs (DoCA): Indian missions in Afghanistan, Egypt, Turkey and Iran to be requested to facilitate supply of onions to India. This is expected to facilitate immediate import of 80 containers and diversion of 100 containers in high seas to India.

— ANI (@ANI) November 6, 2019