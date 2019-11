नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में गंभीर प्रदूषण की आपातकाल की स्थिति के मद्देनजर सोमवार सुबह 8 बजे से Odd-Even योजना लागू कर दी गई है. आज राजधानी में सिर्फ ऐसे वाहन की चल सकेंगे, जिनके नंबर का अंतिम अंक सम संख्‍या यानी इवेन हो. ये नंबर 0, 2,4,6,8, हैं. उल्लंघन करने वालों पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. योजना 15 नवंर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू होगी. सम विषम योजना के सख्त अनुपालन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभागों की सैकड़ों टीमें तैनात की गई हैं. अभियान के दौरान लगभग 400 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टरों (एटीआई) को दो पालियों में तैनात किया गया है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर सम-विषम योजना सोमवार (चार नवम्बर) सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे, जिनके नंबर प्लेट का अंतिम अंक सम संख्या हो.

योजना के तहत 4, 6, 8, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर विषम पंजीकरण संख्या (1, 3, 5, 7, 9) से समाप्त होने वाले चार पहिया निजी वाहनों को सड़कों पर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इसी तरह, सम संख्या (0, 2, 4, 6, 8) के साथ समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

योजना 10 नवंबर (रविवार) को लागू नहीं होगी और पाबंदी अन्य राज्यों के पंजीकरण नंबर पर भी लागू होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों और शहर के लिए इस नियम का पालन करें. उन्होंने सरकारी मशीनरी से भी यह सुनिश्चत करने को कहा कि पाबंदी के चलते किसी को बेकार में कोई परेशानी ना हो.

Odd-even vehicle scheme comes into force in Delhi, it will continue till 15th November. pic.twitter.com/p3fLKxJcn9

— ANI (@ANI) November 4, 2019