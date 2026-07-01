TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर किसने फेंके अंडे और बैंगन? VIDEO शेयर कर दिखाया हाल

बंगाल चुनाव 2026 के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं. पहले TMC के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया था. अब पार्टी की तेजतर्रार सांसद महुआ मोइत्रा पर हमले का एक वीडियो सामने आया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, महुआ मोइत्रा पर बुधवार (1 जुलाई 2026) को हमला हुआ. उनपर अंडे और सड़े हुए बैंगन फेंके गए. TMC सांसद ने इसका वीडियो शेयर करते हुए BJP कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए हैं.
महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बुधवार दोपहर को करीब 1:02 मिनट का वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो फेसबुक पर भी शेयर किया गया. इसमें उन्होंने लिखा, “भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गुंडे मेरे घर पर हमले कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल पुलिस देख रही है.” महुआ ने इस पोस्ट में तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) की नेता सुप्रिया सुलो, DMK के नेता एमके स्टालिन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल को टैग किया है.
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वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कमरे में मौजूद कोई व्यक्ति खिड़की के पर्दे लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा उसे रोक रही हैं. कहती हैं- बंद मत करो. खुला रहने दो. लोगों को देखने दो. वीडियो में महुआ मोइत्रा को कहते सुना जा सकता है, “मैं अपने ऑफिस में एक घंटे से कैद हूं. मैं यहां की सांसद हूं. मैं बाहर नहीं निकल पा रही. CRPF के जवान खड़े हैं. वे कुछ नहीं कर रहे. सिर्फ देख रहे हैं.”
Currently being attacked by @bjp4india goons with @wbpolice watching on.@MamataOfficial @RahulGandhi @akhliesh @supriya_sule @mkstalin @ArvindKejriwal pic.twitter.com/eD2gYU0NPx
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
महुआ मोइत्रा ने BJP समर्थकों को चेतावनी दी थी कि अगर कोई उन पर अंडे फेंकेगा, तो वो FIR करेंगी. अंडे फेंकने वालों के चेहरे पहचानकर उसके खिलाफ केस दर्ज करायेंगी.महुआ के बयान से लग रहा है कि जिस जगह का वीडियो उन्होंने शेयर किया है, वह उनका ऑफिस है.
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सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वीडियो को अपने-अपने अकाउंट से शेयर किया है. पोस्ट का मुख्य टेक्स्ट है- ‘अब लोगों ने महुआ मोइत्रा पर भी अंडे फेंकने शुरू कर दिये हैं. ऐसा लगता है कि अगले 5 साल पश्चिम बंगाल में TMC के लोगों को बस अंडे ही मिलेंगे (क्योंकि सत्ता चली गयी, विरोध में अंडे फेंके जायेंगे).’
महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सीनियर नेता और लोकसभा सांसद हैं. राजनीति में आने से पहले वह अमेरिका और लंदन में एक सफल ‘इन्वेस्टमेंट बैंकर’ थीं. वह संसद में अपने बेबाक, आक्रामक और जोशीले भाषणों के लिए जानी जाती हैं.
2023 में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और महंगे तोहफे लिए. इन आरोपों की जांच ‘एथिक्स कमेटी’ ने की थी.दिसंबर 2023 में उन्हें लोकसभा से निष्कासित (सांसद पद से बर्खास्त) कर दिया गया था. हालांकि, 2024 में महुआ दोबारा लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचीं.
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