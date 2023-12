गजब बिहार! प्लेन के बाद सड़क पर आ धमकी ट्रेन, देखें भागलपुर का वीडियो

Bihar Train In Road: हाल की में बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा था. इस वीडियो में देखा जा सकता था कि एक प्लेन ओवरब्रिज के नीचे फंस गया था. अब एक और वीडियो सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि एक ट्रेन सड़क पर पलट गई. दरअसल, भागलपुर में उल्टा पुल पर कथित तौर पर ब्रेक फेल होने के कारण ट्रेन कोच ले जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ट्रक के ऊपर ले जाई जा रही ट्रेन सड़क पर पलट गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

#WATCH | A truck carrying a train coach met with an accident reportedly due to brake failure on Ulta Pul in Bhagalpur, Bihar. No injuries or casualties were reported.

More details are awaited. pic.twitter.com/FKcEXi3VKt

— ANI (@ANI) December 31, 2023