राम मंदिर के बाद क्या बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में भी हुआ हेरफेर? जांच के आदेश- जानें पूरा मामला

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर फैल रहे आरोपों को गंभीरता से लिया है और जांच समिति बनाने का आदेश दिया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 4, 2026, 1:53 PM IST
Badrinath Temple
सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के बाद केदारनाथ-बद्रीनाथ समिति ने जांच के आदेश दिये हैं.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच बद्रीनाथ मंदिर को लेकर भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के बाद केदारनाथ-बद्रीनाथ समिति (BKTC) ने मामले को गंभीरता से लिया और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े आरोपों की जांच के आदेश दिए. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर फैल रहे आरोपों को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने का आदेश दिया है. संबंधित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.’

किसने लगाया बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का आरोप?

शुक्रवार (जुलाई, 04, 2026) को ‘भैरव सेना’ नाम के एक संगठन ने बद्रीनाथ धाम में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया. संगठन ने मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक से जुड़े कथित वित्तीय गबन के मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की. हालांकि, द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर एक खास कर्मचारी को अपना ‘निजी सचिव’ बताए जाने के दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने साफ किया कि वह व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं, बल्कि BKTC का नियमित सरकारी कर्मचारी है. इसके अलावा वह पहले मंदिर समिति के तीन पूर्व अध्यक्षों के साथ निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है.

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दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

द्विवेदी ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद, अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो नियमों के अनुसार उसके खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रंगड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगे आरोपों के बाद बद्रीनाथ मंदिर परिसर के CCTV फुटेज की समीक्षा की गई. उन्होंने कहा, ‘मौजूदा फुटेज में जरूरी स्पष्टता नहीं है. हालांकि, मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए BKTC अध्यक्ष को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है.’

बनेगी जांच समिति

CEO ने आगे कहा कि अध्यक्ष के निर्देशों के पालन में संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति बनाने का प्रस्ताव भी अध्यक्ष को भेजा गया है. उन्होंने कहा, ‘समिति बनने के बाद, वह सभी तथ्यों, उपलब्ध सबूतों और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.’ उन्होंने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य या अनियमितता सामने आती है, तो दोषी के खिलाफ ‘श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम, 1939’ और ‘कर्मचारी आचरण नियमों’ के अनुसार आवश्यक कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी. CEO ने चेतावनी दी कि चूंकि यह मामला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए लोगों को बिना किसी आधार के या गुमराह करने वाले आरोप लगाने से बचना चाहिए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की SIT कर रही जांच

मालूम हो कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में 25 जून को FIR दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है. एक स्थानीय अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने और मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. इस विवाद के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद छोड़े. ट्रस्ट ने कहा है कि वह निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भक्तों का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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