नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के एक दिन बाद रविवार को प्रमुख हिंदू और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की. अधिकारियों ने इस बारे में बताया. उन्होंने बताया कि धार्मिक नेताओं ने शांति और सद्भाव बनाए रखने के सभी प्रयासों में सरकार को निरंतर समर्थन देने का संकल्प जताया. कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा हालात का फायदा उठाने की कोशिश की आशंका के बीच उन्होंने अमन-चैन बनाए रखने की अपील की.

Joint statement by religious leaders after meeting National Security Advisor Ajit Doval: The interaction helped to strengthen communication between top religious leaders to maintain a spirit of amity & brotherhood amongst all communities. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/Ma4dmd4WjI

