Coronavirus के कारण देश में लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है. अब 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है. सभी ट्रेनें और उड़ान सेवाएं 3 मई तक स्थगित कर दी गई हैं. इसके बावजूद मुंबई में भीड़ इकट्ठा होने की अफवाह फैली और लाखों लोगा बांद्रा स्टेशन पर एकत्रित हो गए.

इसके बाद रेलवे ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पूरे देश में 3 मई 2020 तक यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. किसी भी तरह की स्पेशल ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं है. रेल मंत्रालय ने ये मैसेज शेयर किया है-

Also Read - Coronavirus In Madhya Pradesh: आर्थिक राजधानी ने बिगाड़े हालात, 24 घंटे में 99 नए मामले, कोविड 19 से तीन लोगों की मौत

Passenger train services cancelled till 3rd May 2020 All ticket counters will remain closed Advance online ticket booking stopped completely Online cancellation facility will remain functional Full refund for all cancelled tickets#IndiaFightsCorona https://t.co/MQ8ogodzrH pic.twitter.com/5K0dt4L3e7 — Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 14, 2020

दरअसल लॉकडाउन के पहले चरण में रेलवे के ऐप से टिकट की बुकिंग चल रही थी. इसके तहत लाखों लोगों ने 15 अप्रैल और इसके बाद की टिकट बुक कराई थी. अब रेलवे ने कहा है कि ये टिकट कैंसिल किए जाएंगे और इनका रिफंड लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा.

Kindly visit https://t.co/CncRkvKpt3 -IRCTC Official — Indian Railways Seva (@RailwaySeva) April 14, 2020

अब लॉकडाउन बढ़ाए जाने से यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. हालांकि इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल गाड़ी और पार्सल गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा.

बता दें कि मुंबई में राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान अपने घर जाने के लिये प्रवासी कामगारों द्वारा अचानक बड़ा प्रदर्शन किया गया. लाखों लोग बांद्रा स्टेशन पर एकत्रित हो गए. इनमें अफवाह थी कि सरकार की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे वे अपने गांव लौट सकेंगे. भीड़ को कई घंटे की मशक्कत के बाद हटाया जा सका.