नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने-सामने रहीं. इसी बीच बहस के दौरान कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को ‘निर्बला’ सीतारमण कह दिया. चौधरी के इतना कहते ही इस मामले पर बहस शुरू हो गई. इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि निर्मला सीतारमण मेरी बहन है और मैं उनके भाई जैसा हूं, अगर मेरे शब्दों से उन्हें दुख पहुंचा है तो मै खेद प्रकट करता हूं और माफी चाहता हूं.

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress in Lok Sabha: During discussion in the House I had addressed our Finance Minister Nirmala Sitharaman as Nirbala. Nirmala ji is like my sister & I am like her brother. If my words have hurt her then I am sorry. pic.twitter.com/cW9N3N7bx3

— ANI (@ANI) December 4, 2019