PM हाउस के पास राहुल गांधी-प्रियंका वाड्रा का धरना, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, कई कांग्रेसी हिरासत में

कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की और सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया. सरकार की ओर से इस प्रदर्शन पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. हालांकि, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने पहुंचे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 21, 2026, 5:30 PM IST
PM हाउस के पास राहुल गांधी-प्रियंका वाड्रा का धरना, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, कई कांग्रेसी हिरासत में
राहुल गांधी समेत कांग्रेसी सांसद 7 लोक कल्याण मार्ग के पास धरने पर बैठे हैं. (PTI)

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट जारी है. इस बीच मंगलवार (21 जुलाई 2026) को कांग्रेस का धरना भी शुरू हो गया है. लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से करीब 100 मीटर दूर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेता इकट्ठा हुए हैं. वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इस दौरान पंजाब के पूर्व CM चरणजीत चन्नी, कन्हैया कुमार, केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेसी हिरासत में लिए गए हैं.

लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केरल के वायानाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए. इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे हैं. उन्होंने राहुल गांधी से धरना खत्म करने की अपील की है. वहीं, धरना प्रदर्शन के बीच पैरा मिलिट्री फोर्सेज लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच चुकी है.

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राहुल ने लिखा- PM मोदी दें जवाब

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “हम कल छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने उनके घर तक मार्च कर रहे हैं. सरकार न तो जवाबदेही तय करना चाहती है और न ही संसद में इस मुद्दे पर बहस कराना चाहती है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए इस्तीफा देना चाहिए.”

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कांग्रेस बोली- हम छात्रों के साथ

कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर धरने का वीडियो शेयर किया है. कांग्रेस ने कहा, “छात्रों के अधिकारों के लिए कांग्रेस के सांसद और नेता, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं. निर्दोष बच्चों पर लाठियां चलवाने वालों को पद पर रहने का कोई हक नहीं है. PM मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा.”

खरगे के घर बनी थी धरना प्रदर्शन की प्लानिंग

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की प्लानिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर हुई थी. आज खरगे का 80वां जन्मदिन भी है. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “छात्रों के हक और उनकी जायज मांगों के साथ है. इस बुजदिल तानाशाह सरकार को लाठीचार्ज और बल प्रयोग पर जवाब देना होगा. मोदी-शाह हमारे युवाओं के गुनहगार हैं. उनको इस्तीफा देना होगा.”

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चन्नी बोले-  मनमानी नहीं चलेगी

हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा- “वे (सरकार) छात्रों की बात नहीं सुनते. यह गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी है. यह मनमानी से कम नहीं है.” पुलिस ने चन्नी समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है.

सोमवार को CJP ने किया था जबरदस्ता प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार (20 जुलाई) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च करने जा रहे थे. इसी दौरान दिल्ली पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया. इसके बाद भी भीड़ नहीं हटी, तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए. बाद में सरकार के बुलावे पर CJP नेता सौरव दास और प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे. उन्होंने नड्डा को CJP के मांगों की लिस्ट सौंपी है. इसके बाद नड्डा ने सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील भी की.

दिल्ली पुलिस ने खाली करा दिया था धरना स्थल

नड्डा के पोस्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने जबरन धरना स्थल भी खाली करा दिया था. हालांकि, देर शाम से जंतर-मंतर पर दोबारा प्रदर्शनकारी जुटने लगे. दूसरे दिन भी CJP का प्रोटेस्ट जारी है. अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर मौजूद हैं. वहीं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने को कहा है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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