चेन्नई: मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने कहा है कि वह देश में शांति बनाए रखने के लिए कोई भी भूमिका निभाने के इच्छुक हैं. उन्होंने दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करने के कुछ दिन बाद यह बात कही. रजनीकांत ने रविवार को यहां अपने आवास पर मुसलमानों के एक संगठन के कुछ नेताओं से मुलाकात के बाद ट्विटर पर यह बात कही.

Tamil Nadu: A delegation of Tamil Nadu Jamathul Ulama Sabai met Rajinikanth at his residence in Chennai today. pic.twitter.com/N3zG2dZOJw

— ANI (@ANI) March 1, 2020