कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक (CWC Meet) के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) से फोन पर बात की थी. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. ऐसा माना जा रहा है कि नेतृत्व में बदलाव की मांग वाले 'लेटर बम' पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में हुए घमासान के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है. सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी ने बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सभी शिकायतें सुनी जाएंगी.

CWC की मीटिंग के बाद कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा और शशि थरूर सहित कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की थी. सीडब्ल्यूसी की बैठक में आजाद सहित 20 से अधिक वरिष्ठ नेताओं के एक पत्र की पृष्ठभूमि में 'पूर्णकालिक' सक्रिय नेतृत्व, सुधारों को व्यापक बनाने के साथ-साथ सीडब्ल्यूसी के चुनाव की मांग की गई थी.

A section of media is wrongly attributing that, in CWC I told Shri Rahul Gandhi to prove that the letter written by us is in collusion with BJP-"let me make it very clear that Shri Rahul Gandhi has neither in CWC nor outside said that this letter was written at the behest of BJP"

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अगर CWC के बाहर कुछ सहयोगियों ने उन पर 'भाजपा के साथ मिलीभगत' का पत्र लिखा है और अगर वे लोग आरोप साबित कर सकते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे.' आजाद ने ट्वीट कर कहा था, 'मीडिया का एक वर्ग गलत तरीके से यह आरोप लगा रहा है कि CWC में मैंने राहुल गांधी को यह साबित करने के लिए कहा था कि हमारे द्वारा लिखा गया पत्र 'बीजेपी के साथ मिलीभगत' है. मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने न तो CWC और न ही उसके बाहर कहा कि बीजेपी के कहने पर पत्र लिखा गया है.

What I said was, yesterday some Congress person had said that we did it at behest of BJP & in that context I said "It is most unfortunate that some colleagues (outside CWC) have accused us of collusion with BJP, and if those people can prove this allegation, I will resign".

— Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) August 24, 2020