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After Deepika Nagar And Twisha Sharma Gwalior Palak And Lucknow Shivani Also Died Know Their Story

दीपिका नागर, ट्विशा शर्मा के बाद ग्वालियर की पलक और लखनऊ की शिवानी की भी मौत, जानिए क्या है इनकी कहानी

इन सभी केस में परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

दीपीका नागर, ट्विशा शर्मा

ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की कथित तौर पर आत्महत्याओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है. नोएडा की ट्विशा की शादी को 5 महीने हुए थे, वह फंदे से लटकी मिली. दीपिका नागर की शादी दिसंबर 2024 में हुई थी. शादी से करीब 1.5 साल दीपिका की मौत को छत से गिरकर की गई आत्महत्या बताया जा रहा है. लेकिन दोनों ही बेटियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी बॉडी पर चोटों के निशान बने हैं. इन दोनों के अलावा और भी केस सामने आ रहे हैं.

पलक रजक ने भी फांसी लगा ली

पलक रजक ग्वालियर के ही पिंटो पार्क की रहने वाली थी, उनकी शादी 14 अप्रैल 2025 को सुरैयापुरा निवासी अमित रजक से हुई थी. पलक ने भी 12 मई की रात फांसी लगा ली. इससे पहले फसने अपने पिता से कहा था, मुझे यहां से ले जाओ. पिता ने आने का भरोसा भी दिया था लेकिन कुछ देर बाद ही उसने फांसी लगा ली.

अमित रजक एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है ससुराल पक्ष लगातार कार और सोने की चेन की मांग कर रहा था. इसी वजह से पलक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. पलक के घर वालों का आरोप है कि जब वह पहुंचे तो पलक की मौत हो चुकी थी.

सगाई के 4 दिन शिवानी सिंह की हत्या

लखनऊ में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. लखनऊ में 22 साल की शिवानी सिंह की हत्या की गई है. शिवानी के बॉयफ्रेंड प्रेम कुमार मांझी को गिरफ्तार ने पूछताछ में कबूल किया कि जलन और शक के चलते उसने रबर पाइप से गला घोंटकर हत्या की. फिर ईंट से सिर कुचलकर शव झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट भी बरामद कर ली है.

ट्विशा शर्मा केस अपडेट

ट्विशा शर्मा का शव पिछले आठ दिनों से भोपाल एम्स में रखा हुआ है. इस मामले की सह-आरोपी गिरिबाला सिंह, जिन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है. ट्विशा के पिता की मांग है कि दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया जाए. ट्विशा के पिता ने कहा कि सभी फॉरेंसिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, ट्विशा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक और पूरे सम्मान के साथ किया जा सकता है. परिवार ने आशंका जताई रुकावट डालने या देरी करने से शव के सड़ने के कारण सबूत खराब हो सकते हैं. शर्मा ने कहा कि हमें डर है कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से महत्वपूर्ण फोरेंसिक निष्कर्षों पर ऐसा असर पड़ सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, और इससे न्याय मिलने में बाधा आ सकती है.

दीपिका नागर केस अपडेट

दीपिका नागर के चचिया ससुर विनोद को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस मृतका के ससुर मनोज और पति ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब तक इस मामले में कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपिका की शादी ऋतिक से लगभग 14 महीने पहले हुई थी. उसके परिवार वालों का दावा है कि शादी में लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें एक फॉर्च्यूनर कार की कीमत भी शामिल थी. परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसके ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे.

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