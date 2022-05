भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने शनिवार को कहा कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) मेरी बहुत करीबी हैं. गांगुली का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिनर पार्टी के ठीक एक दिन बाद आया है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान गांगुली ने पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम की भी प्रशंसा की और उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया, जिससे किसी भी समय कोई भी संपर्क कर सकता है. गांगुली ने यहां एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, ‘हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेरी बहुत करीबी हैं. मैंने इस संस्थान की मदद के लिए उनसे संपर्क किया था.’Also Read - अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा को गिरफ्तारी के दौरान 'पगड़ी न पहनने देने पर' लिया संज्ञान, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘मैं फिरहाद हकीम के भी बहुत करीब हूं. वह मुझे तब से देख रहे हैं जब मैं पहली कक्षा में था. वह हमारे पारिवारिक मित्र हैं. जो भी उससे संपर्क करता है उसे मदद मिलती है. मैंने भी उन्हें कई बार फोन किया है.’ शाह के शुक्रवार को गांगुली के आवास पर जाने से यह अटकलें तेज हो गई थीं कि पूर्व क्रिकेटर जल्द ही राजनीति में हाथ आजमा सकते हैं. Also Read - लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बंद अध्याय, पीएम, एफएम महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते: संजय राउत

Union Home Minister Amit Shah met with BCCI chief Sourav Ganguly and had dinner with him at his residence in Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/dCn3TkgsT1

— ANI (@ANI) May 6, 2022