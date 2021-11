Air Pollution After Diwali: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता (Air Quality Index Today in Delhi NCR) बेहद खराब हो गई है. दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है. दिल्ली के जनपथ में प्रदूषण पीएम 2.5 का स्तर 650 से ऊपर पहुंच गया, जो सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. प्रदूषण का ये स्तर शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है.Also Read - Happy Diwali 2021: दिवाली पर दुनियाभर में जश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर बिट्रेन के PM तक ने दी शुभकामनाएं

Thick blanket of smog shrouds Delhi. Visuals from Krishna Menon Lane and Rail Bhawan. pic.twitter.com/hUYnwLfqyk

— ANI (@ANI) November 4, 2021