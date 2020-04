Coronavirus free state: देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं पर साथ ही कुछ राज्यों से राहत देने वाली खबरें भी आ रही हैं. इन राज्यों ने खुद को कोरोना फ्री घोषित किया है. गोवा, मणिपुर के बाद अब एक और राज्य कोरोना फ्री हो गया है. Also Read - डोनाल्ड ट्रंप का दावा- हमारे पास शानदार दिमाग, हम वैक्सीन बनाने के बेहद करीब

ये राज्य है त्रिपुरा. देश में कोरोना मुक्त होने वाला तीसरा राज्य बन गया है त्रिपुरा. यहां के मुख्यमंत्री बिप्लव देब ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. Also Read - डोनाल्ड ट्रंप का बयान- गर्मी और नमी वाले मौसम में कोरोना वायरस का जीवित रहना असंभव

सीएम ने एक बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि राज्य में अब कोरोना का कोई मरीज नहीं है. Also Read - गौतम गंभीर ने नौकरानी का किया अंतिम संस्‍कार, बेटी की करती थी देखभाल

बिप्लव देव ने लिखा,

माँ त्रिपुरसुंदरी जी के आशीर्वाद से तथा माननीय प्रधानमंत्री

@narendramodi

जी के दिखाए मार्ग से प्रेरित होकर, हमारा अपना त्रिपुरा आज कोरोना मुक्त हो गया है। आशा है कि जल्द ही पूरा भारत और फिर पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से मुक्त होगा।

जय हिंद।

बिप्लव देव ने ट्वीट कर सभी डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों का आभार जताया. उन्होंने लिखा कि माता त्रिपुरासुंदरी का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे.

I thank all the Doctors, Healthcare staffs, all front line Warriors & public for making Tripura a Corona free state.

By maintaining social distancing and proper guidelines we shall try our best to maintain this.

May Mata Tripurasundari bless us.

📌UPDATE!

The Second corona patient of Tripura has been found NEGATIVE after

consecutive tests.

Hence our State has become Corona free.

I request everyone to maintain Social distancing and follow Government guidelines.

Stay Home Stay Safe.

Update at 08:20 PM, 23th April

— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) April 23, 2020