Uttarakhand News: उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश क्षेत्र नदियां उफान पर हैं. गुरुवार की सुबह रानीपोखरी के ऊपर बना पुल अचानक टूट गया, अचानक पुल के टूटने से उस वक्त पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ियों में कई नदी में जा गिरीं, कई फंस गईं तो कई गाड़ियां पलट गईं. ये पुल काफी पुराना है और पुल का जो हिस्सा टूटा है, वहां कुछ वाहन फंस गए हैं और कुछ पलट गए हैं, जिसकी वजह से वहीं, देहरादून का ऋषिकेश से संपर्क कट गया है.Also Read - MP Weather Forecast: मध्य प्रदेश के चार जिलों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

घटना के बाद पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंची और रानीपोखरी थानाध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने बताया कि नदी में बीते रोज से ही पानी का बहाव तेज है और इस वजह से पुल के दोनों किनारों पर नदी का पानी टक्कर मार रहा था. वहीं पांस के पेट्रोल पंप की दिशा में भू-कटाव भी हुआ है. उनके मुताबिक भारी बारिश और उफनती नदी के तेज प्रवाह के कारण पुल बीच से टूट गया है. पूरी स्थिति का जायजा लिया जा रहा .मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है. Also Read - Weather Update Today: दिल्ली में हल्की, यूपी-बिहार में भारी बारिश, उत्तराखंड में Yellow Alert, जानिए राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

#WATCH | A bridge at Jakhan river on Ranipokhari-Rishikesh highway collapses in Dehradun, Uttarakhand

District Magistrate R Rajesh Kumar says traffic on the route has been halted. pic.twitter.com/0VyccMrUky

— ANI (@ANI) August 27, 2021