पणजी. कर्नाटक में सियासी संकट का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी को अब गोवा में भी ऐसा ही दुख झेलना पड़ रहा है. गोवा में भी कांग्रेस के लिए सियासी संकट गहरा गया है. दरअसल, बुधवार को गोवा में एक बहुत बड़े और अप्रत्याशित राजनैतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस में जबर्दस्त सेंध लगाते हुए उसे दो फाड़ कर दिया. भाजपा ने विधानसभा के नेता विपक्ष चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में कांग्रेस के दस विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया. कांग्रेस के राज्य में 15 विधायक थे. अब पांच बचे हैं.

पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रकांत कावलेकर ने पार्टी की राज्य इकाई में टूट के लिए गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेद और विपक्षी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं होने को जिम्मेदार बताया. इस हतप्रभ कर देने वाले घटनाक्रम के बाद अब राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 17 से बढ़कर 27 हो गई है. जो दस विधायक कांग्रेस से अलग हुए हैं उनमें चंद्रकांत कावलेकर, इसीडोर फर्नाडिस, फ्रांसिस सिलवेरा, फिलिप नेरी रोड्रिगेज, जेनिफर एवं अतानासियो मोनसेराते, अंतोनियो फर्नाडिस, नीलकंठ हालारंकर, कलाफासियो डॉयस और विल्फ्रेड डी सा शामिल हैं.

Goa Assembly Speaker Rajesh Patnekar: Today 10 Congress MLAs gave one letter to me that they are merging with BJP. The second letter was given by Goa CM Pramod Sawant that strength of BJP has been changed. I have accepted both the letters. pic.twitter.com/UUeNQrRLWZ

— ANI (@ANI) July 10, 2019