Lockdown ‌In India: देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. कई शर्तों के साथ काम करने की छूट सरकार ने दी है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि स्कूल-कॉलेज कब खोले जाएंगे.

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को ये साफ किया है कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और देशभर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है.

No such decision taken by Ministry of Home Affairs. All Educational institutions are still prohibited to open, throughout the country: Press Information Bureau (PIB) on media reports that Ministry of Home Affairs has permitted all States to open schools

