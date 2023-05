मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बोल के बाद अब उनके बेटे प्रियंक ने PM मोदी को कहा- 'नालायक बेटा'

कलबुर्गी(कर्नाटक): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) को जहरीला सांप (poisonous snake) कहने के कुछ दिनों बाद उनके बेटे और पूर्व मंत्री प्रियंक खड़गे (Congress president’s son Priyank Kharge) ने अब उन्हें (PM MODI) नालायक कहा है.

प्रियंक खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए पूछा, ऐसा नालायक बेटा बैठा तो कैसे होता भाई?” उन्होंने कहा, हम जो कह रहे हैं, वह यह है कि उन्होंने खुद को बंजारा समुदाय का बेटा बताया और आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा किया. क्या बंजारा समाज के साथ अन्याय नहीं हुआ?

पीएम मोदी पर प्रियांक खड़गे के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने (प्रियांक खड़गे) कभी नहीं कहा, ये चीजें उनके मुंह में मत डालो. उन्होंने गाली देने वाले सांसद पर हमला कर दिया. इसलिए मोदी के लिए ये शब्द उनके मुंह में मत डालो. हर जगह यह जानबूझकर हो रहा है.

