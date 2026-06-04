मालवीय नगर के बाद सफदरजंग एन्क्लेव के पास एक होटल में लगी आग, रेस्क्यू जारी

दिल्ली के मालवीय नगर के बाद अब सफदरजंग एन्क्लेव के पास एक होटल में आग लगने की खबर सामने आई है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

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दिल्ली के एक और होटल में लगी आग.

Delhi Hotel Fire: दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के पास स्थित हुमायूंपुर गांव में एक होटल के बेसमेंट में गुरुवार (4 जून) शाम आग लग गई. दिल्ली फायर ब्रिगेड के अनुसार, आग लगने की सूचना शाम करीब 7 बजे मिली. इसके तुरंत बाद पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया.

आग बेसमेंट में रखे फर्नीचर तक फैल गई थी, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया. करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दमकल विभाग ने बताया कि आग होटल के बेसमेंट में रखे फर्नीचर में लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. राहत की बात ये रही कि दमकल कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लगभग 15 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

मालवीय नगर के होटल में लगी थी आग

मौके पर तीन वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर और एक ब्रीदिंग अपरेटस टेंडर को तैनात किया गया था. आग बुझाने के साथ-साथ होटल परिसर की जांच भी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं आग दोबारा न भड़क जाए. इसी बीच, एक दिन पहले मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में हुए भीषण अग्निकांड की जांच भी जारी है. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि अधिकांश लोगों की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने और धुएं के कारण हुई थी.

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी के दौरान 50 से 60 मोबाइल फोन और करीब 30 पासपोर्ट बरामद किए हैं. जांचकर्ताओं का कहना है कि आग बुझने के बाद भी कमरों के अंदर अत्यधिक गर्मी बनी हुई थी, जो हादसे की गंभीरता को दर्शाती है. फिलहाल मालवीय नगर हादसे में मृतकों की पहचान का काम जारी है, जबकि सफदरजंग एन्क्लेव होटल में आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने दोनों घटनाओं के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है.