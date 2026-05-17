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After Neet 2025 Paper Leak Investigation Rouse Avenue Court Seeks Explanation From Cbi For Closing Ugc Net 2024 Exam Paper Leak

नीट 2024 पेपर लीक जांच कैसे बंद कर दिए? दिल्ली कोर्ट से CBI से मांगा जवाब, जानें सुनवाई के दौरान क्या-कुछ हुआ

UGC NET 2024 Paper leak: नीट 2025 क्वेश्चन पेपर लीक के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI से पूछा कि जब आपने क्लोजर रिपोर्ट में यूजीसी-नेट 2024 पेपर लीक होने का जिक्र किया तो आपने उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कैसे दाखिल कर दिया. सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी निखिल सोनी ने छात्रों से पेपर का लालच देकर पैसे लिए, लेकिन फिर भी जांच एजेंसी ने केस बंद करने की सिफारिश की थी

यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक की जांच बंद कैसे कर दी? राउज एवेज्यू कोर्ट ने CBI से पूछा

UGC NET 2024 Paper leak CBI Investigation: एक ओर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) नीट पेपर लीक 2025 में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश कर रही है, दूसरी ओर अदालत ने उनसे यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक की जांच करने के मामले में लिखित जवाब मांगा है. यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. अब नीट पेपर लीक का मामला दोबारा से गहराया हुआ है, ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच एजेंसी से जवाब कि उन्होंने UGC NET 2024 पेपर लीक मामले की जांच कैसे बंद किया था.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI से लिखित में मांगा जवाब?

बात दरअसल ये है कि CBI ने जनवरी 2025 में इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट यानी केस बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की थी. लेकिन शुक्रवार (15 मई 2026) को राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीतू नागर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने सीधे सीबीआई से पूछ लिया कि जब आपकी अपनी जांच में यह सामने आया कि गड़बड़ी हुई थी, तो आपने केस को रफा-दफा कैसे कर दिया? कोर्ट ने हैरानी से पूछा कि जब जांच अधिकारी खुद मान रहे हैं कि आरोपी ने पैसे बटोरे, तो फिर जांच बंद क्यों की गई? अब इस पूरे मामले में सीबीआई को लिखित में जवाब देना होगा.

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जब पैसे लिए गए, तो जांच बंद कैसे हुई?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के पैरा नंबर 16.30 का हवाला देते हुए एक बड़ा विरोधाभास पकड़ा. जज नीतू नागर ने कहा, “जांच अधिकारी (IO) ने खुद लिखा है कि निखिल सोनी नाम के एक संदिग्ध ने यूजीसी-नेट 2024 के कैंडिडेट को लीक प्रश्न पत्र देने का लालच देकर पैसे वसूले थे.” कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब यह साफ है कि अपराध हुआ है, तो फिर जांच अधिकारी ने इसे नजरअंदाज क्यों किया और किस खुशी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी?

CBI जांच अधिकारी ने कोर्ट में क्या सफाई दी?

जब कोर्ट में जज साहब ने तीखे सवाल दागे, तो सीबीआई के जांच अधिकारी (IO) के पास तुरंत कोई ठोस जवाब नहीं था. उन्होंने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वे इस पूरे मामले पर लिखित में अपनी सफाई पेश कर सकें. कोर्ट ने उनकी इस गुजारिश को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है.

क्या है यूजीसी-नेट 2024 पेपर लीक?

18 जून 2024 को देश के 317 शहरों में 9 लाख से अधिक छात्रों ने यूजीसी-नेट की परीक्षा दी थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी. ऐसा गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से मिले इनपुट्स के आधार पर किया गया था, जिसमें टेलीग्राम पर दोपहर 2 बजे परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया गया था.

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बाद में जब सीबीआई ने जांच हाथ में ली, तो उन्होंने दावा किया कि जो स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर वायरल हो रहा था, वह नकली (Doctored) था. सीबीआई के अनुसार, एक स्कूली छात्र ने एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके उस स्क्रीनशॉट के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि ऐसा लगे कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था. इसी को आधार बनाकर सीबीआई ने केस बंद करने की तैयारी कर ली थी, जिस पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है.