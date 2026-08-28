नेपाल में बाढ़ के बाद 320 भारतीयों से नहीं हो पा रहा संपर्क, आज पहुंचेगी मदद की दूसरी खेप, MEA ने दिया अपडेट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की तरफ तिब्बत रीजन में 400 भारतीय नागरिकों से हमारा संपर्क हुआ है, वे सभी लोग सुरक्षित हैं. MEA के मुताबिक, विदेश मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है. चीन में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है.

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बाढ़ से प्रभावित इलाके से गुरुवार को काठमांडू पहुंचे 21 भारतीय नागरिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं. ये 21 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के हैं. (ANI)

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार (26 अगस्त) को आए विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 539 हो चुका है. 977 लोग अब भी लापता हैं. लापता लोगों में 537 विदेशी नागरिक, 45 नेपाली सेना के जवान और 41 नेपाल पुलिसकर्मी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद भारत के 320 नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (28 अगस्त) को वीकली ब्रीफिंग में बाढ़ के बाद हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और नेपाल को भेजी जा रही मदद को लेकर अपडेट दिया है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की तरफ तिब्बत रीजन में 400 भारतीय नागरिकों से हमारा संपर्क हुआ है, वे सभी लोग सुरक्षित हैं. MEA के मुताबिक, विदेश मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है. चीन में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है.

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काठमांडू से 21 भारतीय नागरिक लौटे

MEA प्रवक्ता ने कहा, “सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि बाढ़ से प्रभावित इलाके से गुरुवार को काठमांडू पहुंचे 21 भारतीय नागरिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं. ये 21 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के हैं.” जायसवाल ने कहा, “कल हमारे राजदूत ने काठमांडू में उनसे मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. इन 21 भारतीय नागरिकों के अलावा, कल हमने आपको त्रिशूली वन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी दी थी. उन्हें भी कल सुरक्षित निकाल लिया गया था.”

चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय भी नेपाल पहुंचे

विदेश मंत्रालय ने कहा, “इन 21 और 63 लोगों के अलावा हमें पता चला है कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं. उन्हें वहां से निकालने की कोशिशें जारी हैं. जहां तक ​​उन लोगों की संख्या का सवाल है जिनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या जो लापता हैं, तो इस समय यह संख्या 320 है.”

भारतीय मूल के लगभग 100 लोग भी लापता

मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय मूल के लगभग 100 लोग भी ऐसे हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. ये भारतीय मूल के लोग हैं, जो शायद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए होंगे. उनके पास दूसरे देश की नागरिकता है.

#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “We have rescued 21 Indian nationals who are from Tamil Nadu… We have received information that a number of Indian nationals who had gone on the Mansarovar Yatra are stranded on the Chinese side… There are approximately… pic.twitter.com/9Ik3Z17yGG — ANI (@ANI) August 27, 2026

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देर रात नेपाल पहुंचेगी 37.5 टन राहत सामग्री

रणधीर जायसवाल ने कहा, “नेपाल में जैसे ही यह त्रासदी हुई, उसी दिन हमने मानवीय सहायता के प्रयास शुरू कर दिए. राहत सामग्री लेकर पहली प्लेन 26 अगस्त की शाम को रवाना हुई. उसमें 10 टन राहत सामग्री थी. हमने अस्थायी शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं भेजी हैं. मदद की दूसरी खेप 27 अगस्त की सुबह लगभग 10.30 बजे रवाना हुई. इस प्लेन में 37.5 टन राहत सामग्री है. इसमें टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप, पानी निकालने वाले पंप, किचन सेट, जेनरेटर सेट, दवाएं और खाने-पीने की चीजें शामिल हैं.”

विदेश मंत्री ने नेपाल से लौटे तीर्थयात्रियों से मुलाकात की

इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नेपाल में बाढ़ से सुरक्षित बचाए गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की है. जयशंकर ने रेस्क्यू अभियान के लिए नेपाली सेना और नेपाल सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने भारतीय दूतावास की भी सराहना की, जिसने तीर्थयात्रियों की सुरक्षित भारत वापसी में मदद की.

Moving to hear experiences of rescued pilgrims. pic.twitter.com/bg9tSofA1H — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 28, 2026

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास फटी झील

वहीं, नेपाल की तरफ एक और बड़ी तबाही आ रही है. नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई है. यह झील चोचेन नदी और पुरेपु सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी. चीन ने इसके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जताई थी.

खतरे की वजह से के रसुवा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट के लिए रोक दिया गया है. भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के कई गांव खाली कराए जा रहे हैं. झील के पानी का बढ़ता स्तर देखते हुए चीन ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है.

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