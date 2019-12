नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बीते दिनों संसद में प्याज पर हो रही चर्चाओं पर कहा था कि वो प्याज नहीं खाती हैं. अब भाजपा (BJP) के अन्य मंत्री का भी मिलता जुलता बयान सामने आया है. कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे (Ashwini Choubey) ने भी प्याज को लेकर बयान दिया है. मंत्री ने कहा- मैं शाकाहारी हूं, मैंने कभी प्याज नहीं चखा है. मेरे जैसे व्यक्ति को प्याज की स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा. यहां प्याज के दामों को लेकर यह बयान दिया गया.

#WATCH “I am a vegetarian. I have never tasted an onion. So, how will a person like me know about the situation (market prices) of onions,” says Union Minister Ashwini Choubey pic.twitter.com/cubekfUrYW

— ANI (@ANI) December 5, 2019