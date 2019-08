श्रीनगर. जम्मू एवं कश्मीर के लोग राज्य का विशेष दर्जा हटने के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को पहली ईद मना रहे हैं. राज्य प्रशासन ने नमाज की व्यवस्था की देखरेख करने को लेकर और यह त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके इसके लिए स्थानीय मौलवियों के साथ बैठक भी की. अधिकारियों ने रविवार को कहा था कि लोगों को उनके घरों के नजदीक वाली मस्जिदों में जाने और नमाज पढ़ने की छूट होगी. घाटी में बकरीद से पहले खरीदारी के लिए दी गई छह घंटों की ढील के दौरान लोग बाजारों में खरीदारी करते देखे गए. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त किए जाने के बाद से घाटी में प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है.

जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव (योजना आयोग) रोहित कंसल ने सोमवार को किए गए ट्वीट में बताया कि बकरीद के मौके पर जम्मू के ईदगाहों में 5 हजार से अधिक नमाजियों ने नमाज अदा की. कश्मीर घाटी से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना का समाचार नहीं है. कंसल ने ट्वीट के जरिए बताया कि बारामुला, रामबाण, शोपियां, अवंतीपोरा, श्रीनगर और अन्य इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज अदा की गई. उन्होंने बताया कि ईद-उल-जुहा के मौके पर कुर्बानी के लिए प्रदेशभर की 8 मंडियों में ढाई लाख पशुओं का इंतजाम किया गया है. कोषागार से प्रदेश के बैंकों के लिए दो-तीन दिन पहले ही 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ताकि त्योहार के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते दिए जा सकें. प्रदेश के कई स्थानों पर लगाए गए प्रतिबंध में सोमवार को छूट दी गई है.

R Kansal: Over 2.5 lakh sacrificial animals were arranged by administration, mandis were set up in 8 places,treasuries&banks were kept open,over ₹500cr was released in 2-3 days,including wages of employees&others. Restrictions were eased on Sunday, we saw traffic at many places. https://t.co/XGplo05vgX

— ANI (@ANI) August 12, 2019