नई दिल्ली: पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने इस्तीफ़ा दे दिया है. अमरिंदर सिंह ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफ़ा दिया है. इसके बाद से पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) की राजनीति में उबाल आ गया है. पंजाब में कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं. इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे और कांग्रेस को लेकर कई बातें कही हैं.Also Read - Amarinder Singh Resigns: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, बोले- मुझे बार बार अपमानित किया गया

अमरिंदर सिंह ने कहा कि ‘मैंने पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफे के बारे में बता दिया था. अगर उन्हें शक था कि मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूँ तो उन्हें मुझे बता देना चाहिए था. मैंने अपमानित महसूस किया. कांग्रेस नेतृत्व को जिस पर विश्वास हो, उसे सीएम बनाएं.’ Also Read - Punjab: नाराज Capt अमरिंदर सिंह CM पद से दे सकते हैं इस्‍तीफा, ऑफिस में विधायकों के साथ कर रहे मीटिंग

#WATCH | “…I told Congress President that I will be resigning today…Did they have an element of doubt that I couldn’t run the govt…I feel humiliated…Whoever they have faith in, can make them (CM),” says Amarinder Singh after resigning as Punjab CM pic.twitter.com/4HeUl8JN7Z

