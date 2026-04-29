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After Sunset India Scorching Days And Warm Nights Worsen Heat Misery In 2026

सूरज ढलने पर नहीं कम हो रही गर्मी, भारत में अब रातें भी दिन की तरह जल रही हैं, सेहर के लिए बेहद खतरनाक

भारत इस समय भीषण लू का सामना कर रहा है. कई इलाकों में दिन का तापमान 45°C पार कर गया है, जबकि रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो रही हैं. इससे शरीर को ठंडक मिलने का समय ही नहीं मिल पा रहा है.

दिल्ली की रातें हुईं गर्म

भारत इस समय भीषण लू का सामना कर रहा है. कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है . इस साल सबसे बड़ी चिंता सिर्फ़ दिन की भीषण गर्मी नहीं, रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो रही हैं, सूरज डूबने के बाद शरीर की रिकवर होने की क्षमता कम हो रही है. यह मौसमी पैटर्न में एक शुरुआती और लगातार बदलाव का संकेत है.

अप्रैल के मध्य से, दिल्ली में रातें असामान्य रूप से गर्म होने लगीं. कई दिनों तक न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, और 29 अप्रैल को यह बढ़कर लगभग 28.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. 15 अप्रैल के बाद गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गई. 18 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच, रात का तापमान लगभग हर दिन लंबे समय के औसत से ऊपर रहा और बार-बार सामान्य सीमा को पार कर गया.

यह पैटर्न सिर्फ़ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है. पूरे देश में, कम से कम 17 स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा दर्ज किया गया. जिसमें उमरिया (मध्य प्रदेश) में सामान्य से 7.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, फलोदी (राजस्थान) में सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, मुज़फ़्फ़रनगर (उत्तर प्रदेश) में सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है.

‘गर्म रातें’ से चिंता क्यों

मौसम विभाग के अनुसार, इस साल की गर्मियों में सबसे बड़ी चिंता गर्म रातें हैं. दिन में सूरज की तेज धूप से बचाव संभव है, पर रात में लगातार ऊंचा न्यूनतम तापमान हीट स्ट्रेस को और बढ़ा देता है. शरीर रिकवर नहीं हो पाता, शरीर ठंडा होने का मौका नहीं मिलता. खासकर बुजुर्गों, मजदूरों और खराब वेंटिलेशन वाले घरों में रहने वालों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.

IMD का 2026 ग्रीष्मकालीन पूर्वानुमान भी यही इशारा करता है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाला है. बादल या बारिश दिन को कुछ ठंडक दे सकती है, लेकिन रातें गर्म बनी रह सकती हैं.

दिल्ली में और ज्यादा राहत

स्काईमेट के महेश पालावत के अनुसार, एक चक्रवाती परिसंचरण और अरब सागर से नमी आने से अगले दो दिनों में हल्की बारिश और तेज हवाएं दिल्ली में और ज्यादा राहत ला सकती हैं. मई के पहले हफ्ते में और बारिश की संभावना है, हालांकि सप्ताहांत तक तापमान फिर बढ़ सकता है.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग का 2026 के लिए गर्मियों का पूर्वानुमान बताता है कि देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. इसका मतलब है कि जहां बादल छाए रहने या तूफ़ान आने से दिन की गर्मी कुछ समय के लिए कम हो जाती है, वहां भी रात का तापमान ऊंचा बना रह सकता है.

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