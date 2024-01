Adani-Hindenburg केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, X पर छिड़ा ट्वीट वॉर, पढ़ें किसने क्या कहा

Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर बुधवार (3 जनवरी) को फैसला सुना दिया है.सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. 3 जजों की बेंच ने कहा कि Sebi की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है. मार्केट रेग्यूलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है. सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्वीटर पर वॉर शुरू हो गया है.

अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर , कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कहते हैं, ‘मौलिक तथ्य यह है कि हिन्डेनबर्ग रिपोर्ट एक साल पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी और एक साल से भी अधिक समय तक, सेबी ने हिन्डेनबर्ग रिपोर्ट में की गई आरोपों पर कदम बढ़ाने में आलस दिखाया है. इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर, जब तक एक जाँच पूरी होने में एक साल लगता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ सेबी की लापरवाही को दर्शाता है. अगर सेबी चाहती तो, यह जाँच बहुत पहले पूरी कर सकती थी और हमने इस मामले को बार-बार वित्त समिति के पार्लियामेंट में भी उठाया है.’

#WATCH | On the Adani-Hindenburg issue, Congress MP Manish Tewari says, "The fundamental fact remains that the Hindenburg report came into the public domain exactly one year ago and since one year, SEBI has been dragging its feet on the allegations made in the Hindenburg report.…

पूर्व सांसद व भाजपा जॉइन कर चुके सुनील जाखड़ के बीच ट‌्वीट वॉर शुरू हो गई है. यह वॉर अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित सांसद मनीष तिवारी के एक आर्टिकल के बाद शुरू हुई. जिस पर पहले पूर्व सांसद सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर दिया.

Congress-a house divided !

While it blames Govt of collusion,it’s own Punjab MP, in an article,sees Hindenburg report as a geo-political conspiracy to sabotage India’s growing strategic prowess.

Another show cause notice in offing, after one issued to Mrs Parneet Kaur ?

