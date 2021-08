Madras High court: सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation (CBI)) को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भारत के चुनाव आयोग की तरह और अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए. अदालत 300 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ‘पिंजरे’ में बंद सीबीआई को और स्वायत्ता देने की जरूरत है.Also Read - Pegasus Scandal: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा-हां, मॉनिटरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बता सकते

हाईकोर्ट ने कहा कि विपक्ष के अनुसार सीबीआई भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हाथों में एक राजनीतिक उपकरण बन गई है जिसे अब आजाद करने की जरूरत है.अदालत ने ये भी कहा कि सीबीआई को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह स्वायत्तता होनी चाहिए, जो कि केवल संसद के प्रति जवाबदेह है. हाईकोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करते हुए अपने 12 सूत्री निर्देशों में कहा कि यह आदेश ‘पिंजरे’ में बंद तोते सीबीआई को रिहा करने का प्रयास है. Also Read - पेगासस जासूसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, 'जांच की मांग संबंधी याचिकाएं ‘अटकलों’ पर आधारित

The Madurai Bench of the Madras High Court observed that the Central Bureau of Investigation (CBI) should be made more independent like the Election Commission of India.

Court was hearing a plea seeking a CBI probe into an alleged financial fraud of Rs 300 crore.

