नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मणिपुर, मेघालय व हरियाणा में कई जगहों पर 332 करोड़ रुपये के सरकारी विकास फंड के दुरुपयोग को लेकर तलाशी के घंटेभर बाद मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. इबोबी सिंह ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि वह एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे. इबोबी सिंह ने कहा, “मैं इसका स्वागत करता हूं. मैंने यह भी कहा कि अगर वे सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो यह जांच से साबित हो सकता है.” इबोबी सिंह अभी दिल्ली में हैं.

उन्होंने कहा, “सिर्फ सीबीआई ही नहीं, ईडी व एनआईए का भी स्वागत है और जांच में मैं उन्हें पूरा सहयोग दूंगा.” उनकी यह टिप्पणी सीबीआई द्वारा शुक्रवार को आइजोल, इंफाल व गुरुग्राम में नौ जगहों पर तलाशी के बाद आई है. सीबीआई ने उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया, जिनके ठिकानों पर छापे मारे गए.

Former Manipur CM & Congress leader Ibobi Singh on CBI case against him: Whether it’s CBI, ED or NIA, they are most welcome and I’ll give full cooperation to them. Let them investigate,the truth will prevail. Anyone who is involved in misuse of public money, shouldn’t be spared. pic.twitter.com/QZwUcVsClS

— ANI (@ANI) November 22, 2019