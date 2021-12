चेन्नई: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री (ex Tamil Nadu CM) जे. जयललिता (J Jayalalithaa) की भतीजी जे. दीपा (Deepa Jayakumar) को आधिकारिक रूप से दिवंगत नेता के पॉश गार्डन स्थित आवास की चाभी मिल गई है. इस भव्य भवन को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई का इसके साथ ही शुक्रवार को पटाक्षेप हो गया. तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार अपनी मौसी के पोश गार्डन बंगले की चाबी मिलने के बाद दीपा ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने चाबियां हमें सौंप दी हैं. हमारे और शशिकला परिवार के बीच बहुत सारी झड़पें हुआ करती थीं. अब मैं न तो उनके पक्ष में हूं और न ही उनके खिलाफ.Also Read - हार्ट अटैक आने पर बस ड्राइवर ने अपनी मौत से पहले बचाई 30 यात्र‍ियों की जान

चेन्नई की जिलाधिकारी जे. विजय रानी ने जयललिता के आवास की चाभी आधिकारिक रूप से दीपा को सौंपी. गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 24 नवंबर के अपने फैसले में जयललिता के आवास 'वेद निलयम' को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने का आदेश दरकिनार करके मकान दीपा को सौंपने का रास्ता साफ कर दिया था.

After the court’s verdict, govt has handed over the keys to us. There used to be lots of clashes between us & the Sasikala family. Now I am neither for nor against her: Deepa Jayakumar, niece of ex Tamil Nadu CM J Jayalalithaa after getting keys to her aunt’s Poes Garden bungalow pic.twitter.com/ghvinOri62

