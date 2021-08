नई दिल्ली: ट्विटर के बाद अब राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई हो सकती है. एनसीपीसीआर (National Commission for Protection of Child Rights) ने फेसबुक से कार्रवाई की मांग की है. एनसीपीसीआर ने इसे लेकर पत्र भी लिखा है. राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जा चुका है. इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमलावर है और सरकार पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है.Also Read - राजनीतिक तूफान के बीच ट्विटर इंडिया के एमडी पद से हटाए गए मनीष माहेश्वरी, नई भूमिका में अमेरिका पहुंचे

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दिल्ली में नाबालिग बच्ची से हुए रेप के बाद पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात का वीडियो इंस्टाग्राम (Instagram) पर भी पोस्ट किया था. राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो 4 अगस्त को पोस्ट किया था. एनसीपीसीआर ने इसी वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग की है. एनसीपीसीआर ने कहा कि इस वीडियो को हटाया जाना चाहिए. Also Read - ट्विटर ने ब्लॉक किया अकाउंट, राहुल गांधी बोले- मेरे दो करोड़ फॉलोवर हैं, आप उन्हें विचार रखने से वंचित कर रहे हैं

National Commission for Protection of Child Rights writes to Facebook, asking to remove a video posted on Congress MP Rahul Gandhi’s Instagram profile, revealing identify of a ‘minor girl victim’s family’ & to take ‘appropriate action’ against his his profile for violating JJ Act pic.twitter.com/x76dXaUCrv

— ANI (@ANI) August 13, 2021