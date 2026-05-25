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उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में भी UCC की एंट्री? विधानसभा में बिल पेश होते ही मचा सियासी घमासान

असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और शादी की न्यूनतम उम्र तय की गई है. विपक्ष ने व्यापक चर्चा की मांग करते हुए विरोध जताया.

Published date india.com Published: May 25, 2026 12:56 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में भी UCC की एंट्री? विधानसभा में बिल पेश होते ही मचा सियासी घमासान

Uniform Civil Code Assam 2026: असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. राज्य सरकार ने विधानसभा में ‘The Uniform Civil Code, Assam, 2026 Bill’ पेश कर दिया है. बिल पेश होने के बाद से ही पूरे राज्य में सियासी माहौल गर्म हो गया है. इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

विधानसभा में ये बिल संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तरफ से पेश किया. सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक समान और सरल बनाना है.

सरकार की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार, इस बिल में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं. सबसे प्रमुख प्रावधान बहुविवाह (polygamy) पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसके साथ ही शादी की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है. सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और समान बनाया जा सकेगा.

लिव-इन रिलेशनशिप

इसके अलावा, इस बिल में लिव-इन रिलेशनशिप को पहली बार कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अनुसार ऐसे संबंधों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चों और पार्टनर्स के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी.

हालांकि, इस बिल को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है. कांग्रेस, राइजो़र दल और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील कानून को लाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है.

सरकार ने ये भी साफ किया है कि ये कानून राज्य के अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) समुदायों पर लागू नहीं होगा. इस प्रावधान को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने बयान में कहा कि ये बिल समाज में समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे कानूनों में एकरूपता आएगी. वहीं, विपक्ष का कहना है कि इस तरह के कानूनों को लागू करने से पहले सामाजिक सहमति जरूरी है, वरना ये विवाद को और बढ़ा सकता है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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