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दो बार उल्टी क्या हुई प्लेन का दरवाजा खोलकर कूद गया शख्स, जानें कहां हुई चौंकाने वाली घटना

Open Plane Door: यह घटना रविवार सुबह चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान (शारजाह-चेन्नई एयर अरेबिया) के उतरने के बाद सामने आई.

Published date india.com Published: May 3, 2026 2:21 PM IST
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दो बार उल्टी क्या हुई प्लेन का दरवाजा खोलकर कूद गया शख्स, जानें कहां हुई चौंकाने वाली घटना
(photo credit AI, for representation only)

Open Plane Door: चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान में सवार व्यक्ति ने कथित तौर पर इमरजेंसी एग्जिट खोलकर छलांग लगा दी. रविवार को जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त विमान उतरने के बाद रनवे पर टैक्सीवे पर चल रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह शारजाह-चेन्नई एयर अरेबिया की फ्लाइट थी. छलांग लगाने वाले शख्स की उम्र 34 साल बताई जा रही है.

क्या बोले एयरपोर्ट अधिकारी

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि यह घटना विमान के जमीन पर लैंड करने के कुछ ही देर बाद हुई. 231 यात्रियों को लेकर जा रहा विमान मुख्य रनवे से हटकर टैक्सीवे पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से रुका नहीं था.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी शख्स की अचानक की गई हरकत से केबिन के अंदर अफरा-तफरी मच गई और तुरंत सुरक्षाकर्मियों को हरकत में आना पड़ा. अधिकारी ने बताया कि यात्री ‘अस्वस्थ’ लग रहा था.

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बड़ी बातें

  • इस घटना के बाद यात्री सुरक्षित हैं
  • विमान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ
  • यह घटना मुख्य रनवे पर नहीं हुई थी
  • छलांग के वक्त विमान रुका नहीं था
  • एयरपोर्ट के कामकाज में कुछ समय के लिए रुकावट आई
  • मुख्य रनवे को सुबह 03:23 बजे से 04:23 बजे तक बंद रखा गया
  • उड़ानों को कुछ समय के लिए दूसरे रनवे पर भेजा गया

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि उड़ान के दौरान यात्री की तबीयत शायद ठीक नहीं थी. उसने उल्टी जैसा महसूस होने की शिकायत की थी और माना जा रहा है कि उसने विमान के अंदर दो बार उल्टी भी की थी. हो सकता है कि उसने इस शारीरिक परेशानी के चलते विमान से छलांग लगाने जैसा कदम उठा लिया हो.

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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया. उस व्यक्ति की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि वह तमिलनाडु का रहने वाला है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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