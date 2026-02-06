Hindi India Hindi

Agni 3 Intermediate Range Ballistic Missile Key Features Drdo Launching

एक सेकंड में 5 km की रफ्तार, 5000 KM दूर खड़े दुश्मन को कर सकती है खाक, भारत के इस हथियार ने चीन-पाकिस्तान की उड़ाई नींद

Agni-3 Launching: अग्नि-3 की टेस्टिंग ओडिशा में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में हुई. मिसाइल की टेस्टिंग स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में हुई. ये देश की स्ट्रैटजिक न्यूक्लियर एसेट की निगरानी करता है.

अग्नि-3 न्यूक्लियर सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक स्वदेशी मिसाइल है.

भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है. शुक्रवार को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-3’ की सफल टेस्टिंग की. इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने डेवलप किया है. अग्नि-3 की टेस्टिंग ओडिशा में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में हुई. मिसाइल की टेस्टिंग स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में हुई. ये देश की स्ट्रैटजिक न्यूक्लियर एसेट की निगरानी करता है. अग्नि-3 की टेस्टिंग से भारत ने चीन और पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे दिया है. मैसेज ये है कि अगर उन्होंने कोई भी हिमाकत की, तो भारत उनके घर में घुसकर मारेगा.

अग्नि-3 मिसाइल के बारे में जानिए

यह मिसाइल 3000 से 5000 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना भेदने की क्षमता रखती है.

इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान का अधिकांश इलाका इसकी जद में आता है.

इस मिसाइल की क्षमता इतनी है कि यह चीन के कुछ शहरों को भी निशाना बना सकती है.

इस मिसाइल की लंबाई 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है. ये एक सेकेंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है.

50 टन वजन वाली मिसाइल में दो फेज वाला इंजन लगा है, जो सॉलिड फ्यूल से चलता है.

यह मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जा सकती है.

ये मिसाइल आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सकती है.

इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है.

DRDO की अग्नि मिसाइल सीरीज

अग्नि-1: 700 KM

अग्नि-2: 2000 KM

अग्नि-3: 3000-3500 KM

अग्नि-4: 4000 KM

अग्नि-5: 5000+ KM