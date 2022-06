Agni-4, Agni-4 Missile, Ballistic Missile, India, Defence Ministry: भारत ने आज सोमवार कोAlso Read - ओडिशा में प्रशिक्षण विमान बिरसाल हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ट्रेनी पायलट घायल

चार हजार किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाली परमाणु क्षमता से लैस इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल-अग्नि -4 का सफल परीक्षण किया है. भारत ने सोमवार को ओडिशा के ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का कामयाब परीक्षण किया. इस मिसाइल का सफल परीक्षण देश की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है.

रक्षा मंत्रालय ने बताया, इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि -4 का सफल परीक्षण आज लगभग 1930 बजे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से किया गया. लॉन्च ने सभी परिचालन मानकों के साथ-साथ सिस्टम की विश्वसनीयता को भी मान्य किया है. रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि परीक्षण शाम करीब साढ़े सात बजे किया गया. अग्नि-4 का सफल परीक्षण भारत की ‘‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता’’ की नीति की पुष्टि करता है.

The successful test was part of routine user training launches carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful test reaffirms India’s policy of having a ‘Credible Minimum Deterrence’ Capability: Defence Ministry

