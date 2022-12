LAC पर चीन से झड़प के बाद भारत ने अग्नि-V बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, बीजिंग तक मारक क्षमता

Agni 5 Missile: अरुणाचल के तवांग में LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने गुरुवार को परमाणु क्षमता से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल (Agni-5 ballistic Missile) का सफल परीक्षण किया. अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5,400 किलोमीटर तक की है.इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल 5400 किमी दूर स्थित लक्ष्यों को भेद सकती है. एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि परीक्षण के नतीजों के आधार पर मिसाइल की मारक क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है. खास बात यह है कि इस मिसाइल का पहली बार रात में सफल परीक्षण किया गया है.

