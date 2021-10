Agni-5 successfully launched Today: भारत ने आखिर आज बुधवार को सतह से सतह में मार (Surface to Surface Ballistic Missile) करने वाली बैलेस्टिक मिसाइल (Surface to Surface Ballistic Missile) अग्नि-5 (Agni-5 Ballistic Missile) का आज बुधवार को सफलतापूर्व परीक्षण किया (Agni-5 successfully launched) है. 5000 हजार किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का यह परीक्षण आज ओडिश के एपीजे अब्‍दुल कलाम द्वीप से किया गया. इस मिसाइल परीक्षण को लेकर पूर्व में चीन अपनी चिंता जता चुका है. अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल, जो 3-चरण ठोस-ईंधन इंजन का उपयोग करती है. अग्नि-5 की 5000 किलोमीटर की रेंज में बहुत उच्च सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता है.Also Read - Rajasthan: T20 वर्ल्‍ड कप मैच में पाक की जीत पर खुशी मनाने वाली टीचर अरेस्‍ट

Surface to Surface Ballistic Missile, Agni-5, successfully launched from APJ Abdul Kalam Island, Odisha, today. The missile, which uses 3-stage solid-fuelled engine, is capable of striking targets at ranges up to 5,000 kilometres with a very high degree of accuracy: Govt of India pic.twitter.com/vrAI2y2LhD

