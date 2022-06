Agnipath Protest: अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवाल है. देश के कई राज्यों में हिंसा हो रही है. एक दर्जन ट्रेनें जला दी गई हैं. सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया है. रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर हमले किए गए हैं. हाईवे जाम कर दिए गए हैं. सड़कों पर हंगामा जारी है. खासकर बिहार में इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है. बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना सहित एक दर्जन से अधिक राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है. विरोध का सबसे बड़ा असर बिहार में देखने को मिल रहा है. बिहार में अलग-अलग शहरों में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है. प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं. जगह-जगह आगजनी हो रही है. बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हो रही है. दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से हिंसा न करने की अपील की है. बता दें कि युवाओं ने रेलवे की संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है.Also Read - Top News of The Day: 'अग्निपथ' को लेकर गुस्से की आग में झुलसे कई राज्य, पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें

बिहार के इन जिलों इंटरनेट बंद (Internet Ban in these district of Bihar)

बवाल को देखते हुए बिहार के 12 जिलों के इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. 17 से 19 जून तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है. सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला किया है. बिहार के जिला कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिला में इटरनेट सेवा को किया बाधित किया गया है. सरकार ने कहा कि बवाल को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया है.

हरियाणा की इन जगहों पर इंटरनेट सेवाएँ बंद (Internet Ban in Ballabhgarh Mahendragarh)

सेनाओं में भर्ती की केंद्र की नयी योजना 'अग्निपथ' के खिलाफ पलवल में हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने एहतियाती तौर पर फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ और महेंद्रगढ़ इलाके में मोबाइल इंटरनेट एवं एसएमएस सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए इलाके में मोबाइल इंटरनेट, एक साथ कई एसएमएस (बैंकिंग एवं मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) भेजने सहित सभी एसएमएस (संदेश) सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है. मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी 'डोंगल' सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. विभाग ने एक बयान में बताया कि बल्लभगढ़ संभाग में उग्र प्रदर्शन से '' तनाव उत्पन्न होने, प्रदर्शन से जानमाल का खतरा और शांति भंग होने की आशंका है.''

रेलवे स्टेशन पर तीन लाख रुपए लूटे

बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों ने बिहिया रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया. आरोप है कि टिकट काउंटर से प्रदर्शनकारियों ने तीन लाख रुपए लूट लिए. टिकट काउंटर इंचार्ज ने बताया कि वह टिकट बना रहे थे, तभी कई लोगों ने हमला किया और लूट लिए.

यूपी में थाना फूंका

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी बवाल हुआ है. अलीगढ़ के जतारी का पुलिस थाना फूंक दिया गया. प्रदर्शनकारियों ने थाणे पर हमला किया और आग लगा दी. पुलिस के एक वाहन को भी जला दिया.

अब तक 200 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित और 35 ट्रेन रद्द

सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के कारण अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. रेलवे ने कहा कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेन रद्द कर दी गयीं जबकि 13 ट्रेनों की सेवा गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘‘मैं युवाओं से हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील करता हूं.’’ प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं. इन राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन देखा गया है. ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदर्शन के कारण आठ ट्रेनों के परिचालन की निगरानी करने का फैसला भी किया है. अधिकारियों ने बताया कि वे इन ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं और स्थिति के अनुसार उनके परिचलान के संबंध में निर्णय लेंगे.