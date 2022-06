Agnipath Scheme Protest: सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार की जारी की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों में आक्रोश दिख रहा है. गुरुवार को इसे लेकर बिहार में शुरू हुआ बवाल धीरे-धीरे कई राज्यों में बढ़ता गया और छात्रों ने काफी उपद्रव मचाया. रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया. कई ट्रेनों में आग लगा दी गई. बिहार में भाजपा कार्यालय को फूंक दिया गया. जगह-जगह सड़क जाम कर छात्रों ने अपना विरोध जताया. छात्रों का कहना है कि जैसे कृषि कानून को वापस लिया गया था, वैसे ही इस योजना को भी वापस लिया जाए. गुरुवार को आरा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है.Also Read - Agnipath Scheme Protest: बिहार में हिंसक प्रदर्शन जारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर फेंका सिलेंडर, कई ट्रेनों को जलाया

फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया. हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं ने जाम लगा दिया है. अग्निपथ स्कीम का उत्तराखंड में भी विरोध, हल्द्वानी में नेशनल हाईवे जाम किया. दिल्ली में ITO के पास बढ़ाई गई सुरक्षा, AISA ने भी किया है प्रदर्शन का ऐलान. वाराणसी में भी बस पर पथराव की खबर है. Also Read - Agnipath Scheme Protest: उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर-शहर अग्निपथ का कहर, देखें Videos

#WATCH | Bihar: Protesting against #AgnipathRecruitmentScheme, agitators vandalise Lakhminia Railway Station and block railway tracks here. pic.twitter.com/H7BHAm8UIg

— ANI (@ANI) June 17, 2022