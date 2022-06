Agnipath Scheme 2022: सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का एक तरफ जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में युवा विरोध कर रहे हैं वहीं, इसके बचाव में मोदी मंत्रिमंडल के दो सीनियर मंत्री सामने आए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ योजना का बचाव किया है और युवा प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है. राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर फैसला युवाओं के भविष्य के लिहाज से हुआ है. युवा सेना में भर्ती की तैयारी करें. सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी.Also Read - दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, सुबह से चल रही कार्रवाई

राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 2 साल में सेना में युवाओं को भर्ती होने का अवसर नहीं मिल पाया था. इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अग्नि वीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21-23 साल कर दिया है. यह एक बार की छूट है. इससे बहुत से नौजवानों को अग्नि वीर बनने की पात्रता मिल जाएगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर इस योजना को बनाई है. उन्होंने कहा कि युवा हिंसक प्रदर्शनों को छोड़ शांति में सहयोग करें.

#WATCH | For the last 2yrs, young people didn't get the opportunity to get inducted into Armed forces due to no recruitment process. Thus… govt decided to increase the upper age limit from 21yrs to 23yrs. It's a one-time relaxation…: Defence Minister Rajnath Singh#Agnipath pic.twitter.com/UfP5z0zakY

— ANI (@ANI) June 17, 2022