‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath Yojna Kya Hai) के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. सेना में भर्ती की इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं. ‘अग्निपथ’ को लेकर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे. एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की थी. सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को कहा कि फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश को उनका लाभ महसूस होगा.Also Read - अग्निपथ को लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे कांग्रेस नेता, राहुल गांधी से पूछताछ का मुद्दा भी उठाया, कहा- परेशान न किया जाए

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत धन, नौकरी देने वालों और नवोन्मेषियों का है जो देश की असली ताकत हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें पिछले आठ साल से प्रोत्साहित कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘स्टार्टअप और नवोन्मेष का रास्ता आसान नहीं है, तथा पिछले आठ वर्षों से देश को इस रास्ते पर आगे ले जाना भी आसान नहीं था. कई फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश को उनके लाभों का अनुभव होगा.’ Also Read - 'आप' ने युवाओं से कहा- अग्निपथ देश की सुरक्षा से समझौता है, हिंसा से दूर रहें, सरकार को झुकना ही होगा

Service chiefs to meet PM tomorrow, likely to brief him on Agnipath scheme

Read @ANI Story | https://t.co/S2KtDFCpyO #PMModi #AgneepathScheme #Servicechiefs #Agnipath pic.twitter.com/FGNltewu30

— ANI Digital (@ani_digital) June 20, 2022