नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने अग्निपथ को लेकर मचे बवाल को लेकर एक बार फिर बयान दिया है. वीके सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना एक स्वैछिक योजना है. जो आना चाहता है वो आ जाए. जो नहीं आना चाहता है वो न आए. उन्हें कोई नहीं बुलाने जा रहा है. हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि बस ट्रेन जला रहे हैं. क्या ऐसा करने वालों को किसी ने बताया कि उन्हें आर्मी में भर्ती नहीं किया जायेगा.Also Read - अग्निपथ प्रदर्शन: विरोध के समर्थन में आए प्रशांत किशोर, कहा- बिहार जल रहा है, JDU-BJP नेता आपस में लड़ रहे हैं

नागपुर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अगर चार साल बाद सेना में सेवा के बाद कोई वापस लौटता है और वह सक्षम है तो वह कुछ न कुछ कर लेगा, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है. सेना रोजगार का साधन नहीं है. ये कोई दुकान या कंपनी नहीं है. जो भी सेना में जाता है तो अपनी स्वेच्छा से जाता है. Also Read - अग्निपथ पर बवाल जारी: बीजेपी का आरोप- केंद्र सरकार को गिराना चाहता है विपक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति गलत

#WATCH | Nagpur | It’s a voluntary scheme… Those who want to come can come…Who is saying you to come? You are burning buses and trains, has anyone told you that you will be taken to the army?..: Union Minister and former Army chief VK Singh on #AgnipathScheme pic.twitter.com/Egh1VqQX7Y

— ANI (@ANI) June 19, 2022