Agniveer Bharti Indian Army Age Limit May Increase Candidates Demand

सेना में जाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी! अग्निवीर की उम्र पर क्या जल्द मिलेगी गुड न्यूज? क्या है अपडेट

Agniveer Bharti Age Limit: अग्निवीर भर्ती में आयुसीमा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. ओवरएज हो चुके युवा सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं. जानें अग्निवीर भर्ती के लिए इस समय आयुसीमा क्या है और युवाओं की मांग पर सरकार का रुख.

भारतीय सेना में शामिल होकर हम देश की रक्षा करें, ऐसा सपना लाखों युवा देखते हैं. इन्हीं सब वजह से हर साल युवाओं को अग्निवीर भर्ती के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार रहता है. लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी और बदलाव के चलते कई युवा अब ओवरएज कैटेगरी में आ चुके हैं. वो युवा जिन्होंने सालों तक फिजिकल ट्रेनिंग की और लिखित परीक्षा की तैयारी की, वह अब उम्र की वजह से इस रेस से बाहर हो गए हैं. यही नाराजगी अब सोशल मीडिया पर धीरे-धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले रही है.

आयुसीमा बढ़ाने की उठ रही मांग

अग्निवीर भर्ती (Agniveer Bharti, 2026) में आयुसीमा बढ़ाने को लेकर न केवल युवाओं बल्कि कोचिंग टीचर्स ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया है. खासतौर पर एक्स (पहले ट्विटर) पर लगातार पोस्ट, हैशटैग और वीडियो के जरिए सरकार से अपील की जा रही है. युवाओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलाव और लगातार भर्तियां न निकलने के कारण हजारों उम्मीदवारों की उम्र सीमा पार हो गई है. अब यह मांग कर रहे हैं कि आयुसीमा को कम से कम दो साल बढ़ाया जाए, ताकि योग्य युवाओं को भी एक मौका मिल सके.

क्यों बढ़ानी चाहिए आयुसीमा

इस कैंपेन के जरिए युवाओं की साफ मांग है कि अग्निवीर भर्ती की आयुसीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल की जाए. उनका तर्क है कि जिन्होंने 2–3 साल सिर्फ सेना भर्ती की तैयारी में लगा दिए, उन्हें अचानक बाहर कर देना न्यायसंगत नहीं है. कई युवाओं का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई, नौकरी और अन्य विकल्प छोड़कर केवल अग्निवीर पर फोकस किया था. ऐसे में उम्र की वजह से बाहर होना मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बड़ा झटका है.

फिलहाल आयुसीमा क्या है?

आपको बता दें कि इस समय अग्निवीर भर्ती के लिए 17.5 से 21 साल तक की आयु तय है. इस भर्ती में पहले फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें दौड़, ऊंचाई और छाती की जांच की जाती है. इसके बाद लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है. अंत में सफल उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है. पूरी प्रक्रिया में समय लगता है और कई बार भर्ती कैलेंडर में देरी होने से युवाओं की उम्र सीमा पार हो जाती है.

पहले भी मिल चुकी है आयुसीमा में राहत

यह पहली बार नहीं है, जब अग्निवीर भर्ती में आयुसीमा बढ़ाने की मांग उठी हो. इससे पहले भी सरकार ने युवाओं को राहत दी है. कुछ साल पहले भर्ती न होने की वजह से आयुसीमा को बढ़ाकर 23 साल किया गया था, जिसे वन-टाइम रिलेक्सेशन बताया गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त कहा था कि युवाओं के साथ न्याय करना जरूरी है. अब एक बार फिर युवा इसी उम्मीद के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं.

