Agnipath Recruitment Latest Update: सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के 'अग्निपथ' योजना (Agneepath Yojna) का देश का कई राज्यों विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. विरोध-प्रदर्शन के बीच सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 'अग्निपथ' योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है. DMA के एडिशनल सेंक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि 1989 से ही सुधार की मांग उठ रही थी. बीते दो साल से अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा चल रही थी. हम चाहते हैं कि जोश-होश का तालमेल बना रहे. उन्होंने कहा कि आम जवानों की तरह ही अग्निवीरों को भी भत्ता दिया जाएगा. 'लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि 'अग्निवीर' को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है. सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा.

The 'Agniveers' would get the same allowance in areas like Siachen and other areas which are applicable to the regular soldiers serving at present. No discrimination against them in service conditions: Lt Gen Anil Puri on Agnipath scheme pic.twitter.com/2gdXEK5sgt

