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NEET पास करने के बाद डॉक्टर के बदले बन गया चोर, गर्लफ्रेंड का ट्रिटमेंट कराने के लिए जुटा लिए 80 लाख रुपये

यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है. आगरा कैंट GRP (राजकीय रेलवे पुलिस) ने मंगलवार (15 सितंबर) को ट्रेनों के AC कोच में चोरी करने वाले एक हाईप्रोफाइल गैंग का पर्दाफाश किया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 15, 2026, 10:05 PM IST
NEET पास करने के बाद डॉक्टर के बदले बन गया चोर, गर्लफ्रेंड का ट्रिटमेंट कराने के लिए जुटा लिए 80 लाख रुपये
GRP पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. (ANI)

प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है, इसकी एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई है. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए पैसे जुटाने के मकसद से चोरी का रास्ता अपना लिया. खास बात यह है कि आरोपी कोई अनपढ़ या पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि NEET परीक्षा पास कर चुका था और डॉक्टर बनना चाहता था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर हाईटेक तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया. इस तरह करीब 80 लाख रुपये जुटा लिए. ये रकम उसने गर्लफ्रेंड के ट्रिटमेंट के लिए जुटाए थे. उसकी गर्लफ्रेंड कैंसर की मरीज बताई जाती है.

यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है. आगरा कैंट GRP (राजकीय रेलवे पुलिस) ने मंगलवार (15 सितंबर) को ट्रेनों के AC कोच में चोरी करने वाले एक हाईप्रोफाइल गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में पीलीभीत निवासी पुनीत और उसके साथी आकाश (निवासी लखनऊ) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से करीब 25 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवर बरामद हुए हैं.

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ये मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई. जांच में पता चला कि आरोपी चोरी करने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय तकनीक और अपनी पढ़ाई से मिली समझ का इस्तेमाल करता था. वह पहले पूरी तैयारी करता, फिर वारदात को अंजाम देता था.

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गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए चाहिए थे पैसे

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की गर्लफ्रेंड गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और उसके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण युवक के सामने इलाज का खर्च जुटाने की चुनौती थी. शुरुआत में उसने पैसे जुटाने के दूसरे रास्ते तलाशे, लेकिन जब जरूरत पूरी नहीं हुई तो वह अपराध की तरफ बढ़ गया. बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसने चोरी का ऐसा तरीका अपनाया, जिसमें सीधे घर या दुकान में घुसने के बजाय तकनीकी जानकारी और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था.

80 लाख रुपये तक पहुंच गई चोरी की रकम

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अलग-अलग वारदातों के जरिए करीब 80 लाख रुपये जुटाए थे. पुलिस ने जब उसके पैसों के लेन-देन और गतिविधियों की पड़ताल शुरू की तो कई कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं. जांचकर्ताओं ने उसके मोबाइल, डिजिटल गतिविधियों और पैसों के ट्रांजैक्शन की जांच की. इसी दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिले, जिनसे आरोपी की भूमिका पर शक गहराता गया.

पुनीत ने भी कबूल किया जुर्म

GRP की पूछताछ में पुनीत ने बताया, “मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं. उसे कैंसर हो गया है. इलाज में मैंने अपना पूरा पैसा लगा दिया. करीब 80 लाख रुपये खर्च किए. पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए मैंने ट्रेनों में चोरी शुरू कर दी. चोरी के पैसों से मैं लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था. मैं और आकाश हफ्ते में 2 दिन क्लब में ही बिताते थे. हमने चोरी से मिला पैसा महंगे कपड़े, महंगे शौक, शराब पार्टी और गर्लफ्रेंड्स पर उड़ाए थे.”

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क्या कहती है पुलिस?

GRP के CO राजेश दीक्षित ने बताया, “मुखबिर की सूचना पर आगरा कैंट स्टेशन से दोनों आरोपियों को मंगलवार की सुबह पकड़ा गया है. पुनीत और आकाश ट्रेनों में सफर कर रहे बुजुर्ग यात्रियों को निशाना बनाते थे. रात में सोते समय उनका कीमती सामान चोरी कर लेते थे. पुनीत पर 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये की ज्वेलरी बरामद की है. दोनों को जेल भेज दिया गया है.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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