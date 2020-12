नई दिल्ली: कृषि कानून को लेकर देशभर के कई राज्यों से किसान दिल्ली में जुटे हुए हैं. इसके अलावा अलग अलग प्रदेश में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज किसान नेताओं और केंद्र सरका के बीच पांचवे दौर की बातचीत हो रही है. इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपील की है कि वह आंदोलन में शामिल बुजुर्गों और बच्चों को घर जाने के लिए कहें. Also Read - किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिलजीत दोसांझ, बोले- कोई खून-खराबा नहीं हो रहा है

किसान संगठनो के नेता लगातार नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. पांचवे दौर की वार्ता से पहले केंद्र सरकार एमएसपी पर किसानों को लिखित आश्वासन देने की भी बात कही. किसान पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने सरकार को अब सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह कई महीने तक आंदोलन करते रहेंगे. Also Read - #ArrestYograjSingh: किसान आंदोलन के दौरान हिन्‍दुओ पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे Yuvraj Singh के पिता, Video Viral

I appeal to all of you to kindly ask senior citizens and children, at the protest site, to go home: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar requests the farmer leaders present in the meeting over Farm laws Also Read - किसानों के समर्थन तेजस्वी ने पटना में दिया धरना, बोले- धनदाता और अन्नदाता की लड़ाई में हम अन्नदाताओं के साथ

(File photo) pic.twitter.com/rSAKjonOB3

— ANI (@ANI) December 5, 2020