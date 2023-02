Agusta Westland VVIP Chopper Scam: सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत देने से इनकार कर दिया. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं. कथित तौर पर 3,600 करोड़ रुपए का यह घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित है.

Supreme Court rejects bail plea of British citizen Christian Michel, accused in the AgustaWestland VVIP chopper scam (file photo) pic.twitter.com/DOLLZjB7j1 — ANI (@ANI) February 7, 2023