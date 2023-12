2024 आम चुनावों के लिए एक्शन में कांग्रेस, पांच सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया

Congress Alliance Committee: INDIA गठबंधन की चौथी बैठक आज (19 दिसंबर) को दिल्ली के अशोका होटल में हो रही है. इस बैठक में शामिल होने के लिए कई विपक्षी दलों के नेता सोमवार से ही राजधानी में पहुंचना शुरू हो गए थे. राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जदयू नेता नीतीश कुमार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गठबंधन की पिछली तीन बैठकों में शामिल हुए. लेकिन आज हो रही बैठक से कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति (National Alliance Committee ) गठित की है.

इस समिति में कांग्रेस ने पांच वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है. जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश का नाम शामिल है. जानकारी के अनुसार, मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है.

Congress constitutes a 5-member National Alliance Committee in the run-up to the 2024 General Elections.

Mukul Wasnik to be the Convener of the Committee that will have senior leaders Ashok Gehlot, Bhupesh Baghel, Salman Khurshid and Mohan Prakash as the members. pic.twitter.com/aZQJQ4lrLG

— ANI (@ANI) December 19, 2023