नई दिल्ली: महाराष्ट्र-हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द शुरु होने वाले हैं. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बैंकॉक जाने की खबरें आ रही हैं. सूत्रों की मानें तो शनिवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट ली. ऐसे समय में जहां विधानसभा चुनाव शुरु होने में मात्र 2 हफ्ते बचे हैं, राहुल गांधी के बैंकॉक जाने पर सवाल उठने लगे हैं. साल 2015 में भी राहुल गांधी की बैंकॉक यात्रा पर सवाल उठे थे. आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस (congress) ने राहुल गांधी को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है, लेकिन उससे पहले ही उनके बैंकॉक जाने की खबरें सामने आ रही हैं.

ग्रेटर नोएडा: इन इलाकों के निवासियों की काली दिवाली, सालों पहले खरीदे प्लॉट पर देने होंगे और पैसे, ये है मामला

बीजेपी (BJP) आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बैंकॉक जाने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, ‘क्या आप भी हैरान हैं कि बैंकॉक क्यों ट्रेंड कर रहा है.’ बता दें कि राहुल के बैंकॉक जाने की खबरों के चलते ट्विटर पर बैंकॉक काफी ट्रेंड कर रहा है. हालांकि कांग्रेस ने इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है.

Just in case you are wondering why is Bangkok trending… https://t.co/1uhgdvaXqZ

— Amit Malviya (@amitmalviya) October 5, 2019