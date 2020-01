नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2020 के पहले कल गुरुवार को शीर्ष अर्थशास्‍त्र‍ियों से नीति आयोग में मुलाकात करेंगे. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है. इसके मद्दे निचली आर्थिक विकास दर के अनुमान के बीच पीएम मोदी बेहतर और प्रभावी रणनीति के लिए टॉप इकोनॉमिस्‍ट के साथ मुलाकात करेंगे. वहीं, पीएम मोदी ने आम लोगों से भी बजट पर सुझाव भेजे हैं.

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष 10 कारोबारियों से मुलाकात की थी और अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन और विकास दर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की थी.

Ahead of Union Budget, Prime Minister Narendra Modi to meet with the top economists of the country tomorrow at Niti Aayog. (file pic) pic.twitter.com/Tzl5pjjcpb

प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में लोगों से सुझाव मांगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी वित्त वर्ष के लिए संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के लिए आम लोगों से विचार और सुझावों को आमंत्रित किया है.

The Union Budget represents the aspirations of 130 crore Indians and lays out the path towards India’s development.

I invite you all to share your ideas and suggestions for this year’s Budget on MyGov. https://t.co/zVCL06TdLn

— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2020